"Fernando Andrade pode servir na perfeição ao FC Porto"

O FC Porto prossegue as conversações com o Santa Clara tendo em vista a transferência de Fernando Andrade, o avançado que tem estado em destaque no emblemo açoriano. O brasileiro chegou a Portugal para o Oriental através do treinador João Barbosa, que em Bola Branca, recorda esse momento, revelando que acabou por ficar surpreendido com a capacidade e qualidade do jogador.

"É um jogador que foi uma surpresa muito agradável quando o fomos buscar para o Oriental, vindo do Brasil. Foi um jogador que se adaptou muito bem ao futebol europeu, que alia a potência que tem à capacidade de finalização".

"Pode fazer qualquer posição na frente, e a verdade é que com a adaptação ao futebol português é um jogador que ajuda muito em termos defensivos, trabalha muito durante o jogo e isso é uma mais valia que todos os treinadores gostam", adiciona.

João Barbosa considera que Fernando Andrade vai encaixar no plantel do FC Porto, sendo um avançado que vai dar mais soluções ao treinador portista.

"É um jogador que faz qualquer posição na frente. Sérgio Conceição tem sempre um plano A e um plano B, e o Fernando pode jogar em 4x4x2 como em 4x3x3, porque é um jogador muito agressivo, alia a capacidade técnica à explosão, e principalmente é um jogador que tem golos, e isso agrada a qualquer treinador".



Nestas declarações, João Barbosa prefere não comparar o brasileiro com os avançados que estão no plantel azul e branco, sublinhando que o êxito de Fernando Andrade dependerá da forma como possa ser recebido no grupo liderado por Sérgio Conceição.

"É um jogador que pode complementar. Não gosto de fazer comparações, o Fernando tem as suas características. É um miúdo que quer muito vingar desde que chegou cá, trabalha para isso, é um individuo que trabalha incansavelmente para alcançar os seus objetivos pessoais, e da equipa que é uma coisa importante".

"A adaptação terá muito a ver com as características do próprio plantel do Porto, a forma como lhe dá as boas vindas, e isso faz com que o jogador possa ou não explodir", concluiu.