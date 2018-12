"Hackers" roubam dados de desertores da Coreia do Norte

Informações pessoais de cerca de mil desertores norte-coreanos foram roubadas de um computador na Coreia do Sul. Entre os dados roubados estão nomes, datas de nascimento e moradas.

De acordo com o ministério da unificação da Coreia do Sul, um computador pessoal num centro de dados estatal foi “infetado com um código malicioso”.

“O código malicioso foi distribuído através de e-mails enviados por um endereço interno”, disse um funcionário do ministério aos jornalistas, sob anonimato.

A conta de e-mail pertencerá ao centro de Hana, um dos 25 institutos que o ministério da Unificação administra em todo o país para ajudar cerca de 32 mil desertores norte-coreanos a se adaptarem à nova vida no sul da península.

Os desertores afetados estão a ser notificados pelas autoridades sul-coreanas e não há, para já, qualquer relato de impactos negativos desta fuga de informação nas suas vidas pessoais.

Segundo o ministério, esta é a primeira fuga de informação em larga escala envolvendo desertores norte-coreanos.

A identidade dos hackers e a origem do ciberataque estão a ser alvo de uma investigação policial.