Ricardo Pereira aprova Corona a lateral direito

Ricardo Pereira, avançado do Leicester City, acredita que Jesús Corona tem todas as condições para ser o lateral direito do FC Porto esta temporada. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o antigo jogador dos dragões elogiou as capacidades do antigo colega de equipa, que atravessa o mesmo processo de adaptação de Ricardo:

"Quando me pediram para ser lateral, acolhi bem o pedido, mas tive receio das questões defensivas, foi o mais difícil de me habituar. No ataque estava à vontade, e Corona também. No estilo do FC Porto, um lateral ofensivo é peixe dentro de águia. Ele tem condições para se afirmar a lateral".

Depois de uma temporada a titular no lado direito da defesa portista, Ricardo ocupa novamente posições mais avançadas no terreno no Leicester City, alteração que voltou a ser difícil: "Voltei a ser extremo aqui e senti dificuldade em mudar o 'chip'. Já há muito tempo que era só lateral direito".

Ricardo recordou ainda o ano de 2018, "o melhor" da carreira, e analisa a primeira metade de época do FC Porto: "Foi o meu melhor ano, fui campeão, chamado ao Mundial e cheguei à Premier League".

"O FC Porto começou de forma complicada, é sempre difícil porque chegam vários jogadores novos, mas aguentaram bem e deram a volta por cima. Tenho a certeza que não vão relaxar, não podem nem o Sérgio Conceição deixa. A distância não permite relaxar, aprendemos isso no ano passado, espero que seja mais tranquilo desta vez", remata.

Ricardo Pereira trocou o FC Porto pelo Leicester City este verão, a troco de 20 milhões de euros, e é um dos titulares indiscutíveis nos "foxes", onde soma 18 jogos e dois golos.