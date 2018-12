Greve no SEF remarca 1.500 atos

Os três dias de greve dos funcionários de SEF resultaram em 1.500 remarcações em todo o país e um atraso acrescido entre dois a três meses em processos que já por si são demorados. É o balanço feito pelo Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF) e que estima a adesão à greve em 65%.

Segundo o sindicato, a paralisação, que cumpre esta sexta-feira o último dia, acentua o défice de falta de pessoal numa das áreas fundamentais da ação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a área documental.

“Lamento que o recurso à greve tenha afetado exatamente quem mais dele precisa, os cidadãos estrangeiro em busca da autorização e regularização de residência”, afirma a presidente do SINSEF, Manuela Niza.

Para a presidente do sindicato, o país tem que ser mais eficiente em reduzir esta espera agoniante, chegando a ser inaceitável permitir que as pessoas vivam meses à espera da conclusão dum processo por falta de pessoal.

A dirigente pondera uma ação contra o Estado por não cumprimento do artigo 8.º da Lei Orgânica em vigor e pelo não enquadramento de todos os funcionários na Lei Orgânica e Estatuto de Pessoal do organismo a que pertencem.

O recurso ao tribunal aparenta ser a única via para o cumprimento de diversos atos administrativos tais como consolidação da mobilidade intercarreiras com todos os direitos daí resultantes, aplicação e atribuições do abono de falhas para os funcionários que lidam com grandes somas de dinheiro tal como vem consignado na lei de trabalho em funções públicas.



Cumprem-se dez anos sobre a necessidade de uma lei orgânica para estes funcionários que cumprem com zelo uma função de segurança nacional sem terem reconhecidos direitos que assistem aos demais trabalhadores do SEF e do Estado.