Fábio Veríssimo apita o Aves-Benfica

Fábio Veríssimo será o árbitro da partida entre o Desportivo das Aves e o Benfica, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O árbitro de 36 anos da AF Leiria será auxiliado por Pedro Martins e Bruno Trindade. A partida arranca às 21h15, na Vila das Aves.

Em Vila do Conde, no Rio Ave-Paços de Ferreira estará Nuno Almeida, assistido por António Godinho e Ricardo Luz. No Bonfim, na receção do Vitória de Setúbal ao Braga estará António Nobre, assistido por André Campos e Pedro Felisberto.

Manuel Mota será o árbitro do Tondela-Nacional, que arranca às 19h00 no Estádio João Cardoso. O árbitro de 41 anos da AF Braga será auxiliado por Paulo Vieira e Paulo Miranda.

Não está disponível a tecnologia de videoárbitro nesta fase da Taça da Liga.