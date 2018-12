Bruno Fernandes: "Não recebi um euro por voltar ao Sporting"

Bruno Fernandes diz que não "recebeu um euro" para voltar ao Sporting, e explicou que regressou porque se sentia em dívida com o clube leonino.

Em entrevista ao jornal "A Bola", o médio dos leões explicou o motivo que o levou a voltar a assinar pelo Sporting, depois de ter rescindido unilateralmente com o clube, na sucessão do ataque em Alcochete: "Por tudo o que o Sporting me deu, pelo carinho dos adeptos desde que cheguei, achei por bem voltar. O clube pagou 8,5 milhões de euros por mim, o que é muito para um clube português e sentia-me, e ainda sinto, em dívida".

Bruno Fernandes confirma ainda que não melhorou o contrato no regresso ao Sporting, e diz que tinha outras propostas financeiramente mais apelativas: "Voltei pelos mesmos valores e estou completamente à vontade para falar sobre o assunto. Não ganhei um euro em voltar para o clube e poderia estar com os bolsos cheios agora".

O médio não melhorou contrato, mas o empresário ganhou uma comissão com o regresso de Bruno Fernandes, o que o atual camisola 8 dos leões não gostou: "Não sabia dessa comissão e confrontei-o. O meu objetivo era vir com o mesmo salário e as mesmas condições".

O ataque à academia é ainda um assunto difícil para Bruno Fernandes, que recusou participar na publicidade de Natal do clube, que relembra o acontecimento:

"Foi um momento negativo no ano inteiro, não é fácil de falar, foi difícil voltar a entrar em Alcochete. Não participei no vídeo porque não estava preparado para reviver certos momentos, mas acho que ficou uma ideia muito boa".