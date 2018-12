A questão de Olivença nos dias de hoje: espanhóis multam embarcações de Portugal no Alqueva

As autoridades espanholas perseguem e multam as embarcações turísticas portuguesas que naveguem na albufeira do Alqueva do lado que os espanhóis consideram seu, frente a Olivença.

Os operadores turísticos queixam-se deste tratamento a que as embarcações espanholas não são sujeitas do lado português.



Na origem do comportamento espanhol está a velha disputa por Olivença, por resolver há 200 anos e, na navegação no maior lago artificial da Europa, a atenção de Espanha centra-se particularmente num troço com 40 quilómetros, entre o rio Caia e a ribeira de Cuncos, que delimita uma secção da fronteira.

Os operadores turísticos dizem que não há razão para manter esta tensão surda numa Europa sem fronteiras e apontam o facto de nenhuma autoridade - de um lado ou do outro - admita oficialmente a existência deste tipo de problema.