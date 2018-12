"José Peseiro teve de ser treinador, delegado e diretor"

Bruno Fernandes, médio do Sporting, deixou grandes elogios a José Peseiro pela tranquilidade que deu ao plantel durante o período de instabilidade na direção do clube:

"Se há coisa que temos de agradecer ao mister José Peseiro é que sempre fez tudo para que nada nos faltasse e para que o foco fosse sempre apenas jogar, e não a instabilidade nos bastidores. Sempre criticaram muito o José Peseiro, até poderiamos não jogar bem e os resultados não eram os melhores, mas fez de treinador, delegado, diretor e tudo mais. Poucos deram valor ao seu papel", disse, em entrevista ao jornal "A Bola".

O médio goleador dos leões diz que "não cabe" a si "julgar as decisões do treinador", mas deixa uma mensagem de gratidão ao antigo técnico: "Enquanto esteve connosco fez o melhor que podia e estou grato por tudo o que fez por nós".

Sobre a atual temporada, Bruno Fernandes admite alguma desilusão com o atual terceiro lugar na I Liga, mas acredita que o Sporting ainda está na luta: "Poderíamos estar melhor porque estamos em terceiro lugar, o que não é o nosso objetivo, mas estamos em todas as frentes. Ainda há muito campeonato pela frente e vamos dar tudo o que temos até ao fim da época".

Com o fim do ano a meros dias de distância, Bruno Fernandes pede apenas um desejo para 2019: "Quero ser campeão e farei tudo para isso. Vejo-me no Sporting até conseguir conquistar tudo o que tenho para conquistar".

No início da temporada, Bruno Fernandes admitiu publicamente a frustração com o seu mau rendimento individual, o que justifica com o menor período de férias:

"Tive pouco tempo de férias, eu e todos os que estivemos no mundial. Foi uma honra poder estar na Rússia e por isso não me queixo, mas o corpo começou a ressentir. Foi um desabafo talvez demasiado duro comigo mesmo, mas sempre fui habituado a querer mais".

Esta temporada, Bruno Fernandes leva um total de 13 golos em 25 jogos disputados.