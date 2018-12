Três missões espaciais que farão história nos arranque de 2019

Durante um ano, a OSIRIS-REx vai estudar o corpo rochoso, sem aterrar nele, com o propósito de selecionar um local seguro e cientificamente interessante para recolher em 2020, com o auxílio de um braço robótico, um fragmento de rocha que será enviado para análise na Terra, onde a sonda deverá regressar em 2023. Ao todo, só poderão ser feitas três tentativas de recolha de amostras.

A noite da passagem de ano será histórica também no espaço. Enquanto milhões de pessoas estiverem a celebrar a chegada de 2019, a sonda OSIRIS-REx entrará na órbita do asteróide Bennu.

A 1 de janeiro, a sonda New Horizons deve chegar a Ultima Thule, considerado o corpo espacial mais longínquo que o Homem conseguiu alcançar.

Localizado para além da órbita de Plutão, numa zona conhecida como Cintura de Kuiper, o Ultima Thule é cerca de cem vezes mais pequeno do que Plutão, segundo as estimativas dos cientistas. A sonda deverá sobrevoar a cercar de 3.500 quilómetros deste objeto espacial, durante cerca de 72 horas, aproximando-se mais do Ultima Thule do que se aproximou de Plutão, em 2015.

Tal como Plutão, os cientistas estimam que o Ultima Thule esteja em órbita há milhares de milhões de anos e esta missão poderá ajudar a entender melhor a origem do universo.

A missão da New Horizons começou há 13 anos, com o objetivo de recolher e enviar para a Terra informações sobre Plutão e as suas luas. Em 2015, esta sonda não tripulada entrou para a história ao tornar-se o primeiro objeto feito pelo Homem a aproximar-se de Plutão.