Bloco quer extinção obrigatória do empréstimo quando imóvel é entregue ao banco

O Bloco de Esquerda propõe que a entrega da casa passe a liquidar a dívida do empréstimo bancário. Esta é uma das medidas incluídas na proposta de Lei de Bases da Habitação que os bloquistas entregaram no Parlamento.

Atualmente, o devedor pode ficar sem a casa e ainda assim manter parte da dívida.

Isto porque os bancos exigem uma reavaliação para determinar o valor de mercado atualizado do imóvel. Caso esta reavaliação conclua por um montante inferior ao do empréstimo que foi pedido, então o devedor fica sem a casa e terá de pagar ainda o remanescente, explica o "Diário de Notícias".

A proposta do Bloco de prevê também que a compra de habitação e edificado não possa constituir meio de aquisição dos direitos de residência, nacionalidade ou de permanência em Portugal o que, a ser aprovado, acabaria com os vistos Gold.

A proposta do BE junta-se a outras do PS e do PCP. Todos os textos vão a debate - e a votos - já na primeira semana de janeiro.