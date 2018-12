Dezembro com calor recorde na Austrália

A Austrália poderá a estar viver o mês de Dezembro dos mais quentes de sempre, admite o instituto de meteorologia australiano. As autoridades proibiram as fogueiras e queimadas, há alertas de saúde em vigor e milhares de pessoas acorrem às praias para se refrescarem. Desde as vésperas do Natal que várias regiões do sul do país têm enfrentado temperaturas acima dos 40 graus.

Na quinta-feira, Marble Bar registou 49,1 graus. Foi o dia mais quente de dezembro nesta cidade, conhecida entre os australianos como sendo a mais quente do país.

Os meteorologistas alertam que o calor irá espalhar-se para o sudeste da Austrália. Grandes cidades, como Sydney, Melbourne e Adelaide, devem registar temperaturas médias mensais 16 graus acima do normal.

Este sábado, em Camberra, os termómetros devem registar 39 graus, naquele que será o dia mais quente do mês na capital australiana. Para Sydney, estão previstos 40 graus nos próximos dias.

“Este dezembro vai bater recordes”, afirma Diana Eadie, do instituto de meteorologia australiano, à agência Reuters. “Este fim de semana vamos ter um pico [de calor] nas áreas mais povoadas”, acrescenta.

As autoridades de saúde já emitiram alertas para as mulheres grávidas, bebés, idosos e pessoas com doenças pulmonares, uma vez que o calor tem degradado a qualidade do ar.

Dezembro marca o início do verão no hemisfério sul. Janeiro e fevereiro podem ainda ser mais quentes.

As altas temperaturas, pouco comuns para dezembro, têm afetado a produção agrícola, que estava a recuperar de um ano de seca. “A maioria dos agricultores contava com alguma chuva antes do Natal, mas essa hipótese foi dissipada com esta onda de calor. A água é um problema”, relata Laureta Wallace, porta-voz da Federação Nacional de Agricultores australianos.