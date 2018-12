Azul, verde e vermelho. Três jornais, três cores

O diário Record anuncia, esta sexta-feira, em manchete que "Salvio está de volta". O argentino está nos convocados de Rui Vitória para o Aves-Benfica de logo à noite, após quase dois meses de paragem.

O diário A Bola surge dominado pelo verde do equipamento de Bruno Fernandes. "Sinto-me em dívida para com o Sporting" diz o craque maiato que brilha em Alvalade.

No diário O Jogo, destaque para uma grande entrevista de Ricardo Pereira e para o 81.º aniversário natalício de Jorge Nuno Pinto da Costa. "O presidente que foi à lua" é o título que destaca o número de quilómetros cumpridos com a equipa pelo presidente de clube mais titulado do mundo.

Sobre o Benfica, O Jogo escreve que "Fábio cardoso avança" e que o clube da Luz "tenta desviar Fernando Andrade" do FC Porto.

Já A Bola diz que "Nakajima volta a ser sonho" no FC Porto e o Record escreve que "Keizer quer alternativa a Jefferson".