Novo selecionador convoca os mesmos tenistas para defrontar Cazaquistão

O novo selecionador de ténis, Rui Machado, convocou os mesmos quatro jogadores que derrotaram a África do Sul para o decisivo embate no Cazaquistão, que definirá uma vaga para as Davis Cup Finals, revelou a Federação Portuguesa.

João Sousa, Pedro Sousa, João Domingues e Gastão Elias foram chamados por Rui Machado para o encontro que se vai disputar em Astana, em 1 e 2 de fevereiro do próximo ano.

O confronto entre Cazaquistão e Portugal vale um lugar na primeira edição das Davis Cup Finals (a nova fase final da Taça Davis), que vai ser disputada entre 18 e 24 de novembro, em Madrid.

Se vencer, a seleção portuguesa chegará pela primeira vez à elite da competição, depois de ter ficado a um triunfo nas edições de 1994 e de 2017.

Em outubro, a equipa portuguesa, com Nuno Marques como selecionador nacional pela última vez, venceu a África do Sul por 4-0, no CIF, num embate em que Pedro Sousa, João Sousa e João Domingues venceram os encontros de singulares, enquanto Elias e João Sousa ganharam em pares.