Morreu a cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque

Miúcha era também mãe da cantora Bebel Gelberto e tinha sido casada com João Gilberto.

Um dos pontos mais altos da sua carreira foi o disco “Miúcha & Tom Jobim”, editado em 1979, com temas como “Triste Alegria” ou “Dinheiro em penca”.

Quatro anos antes tinha feito a sua primeira gravação no disco “The Besto of Two Worlds”, com João Gilberto e Stan Getz.