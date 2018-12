Taxa de homicídios desce na Venezuela. Causa pode estar na emigração

A taxa de homicídios na Venezuela continua a ser a mais alta do mundo, mas desceu em 2018 e a explicação pode, em parte, passar pela saída em massa de pessoas do país devido à crise económica.



Os números e as conclusões foram apresentados esta quinta-feira por um relatório do Observatório Venezuelano da Violência (OVV).

A taxa de homicídios foi de 81,4 por 100 mil habitantes durante o ano que está prestes a chegar ao fim, uma descida em relação aos 89 de 2017 e 92 em 2016.

Foram registados um total de 23.047 homicídios em 2018, uma descida em relação aos 26.616 ocorridos em 2017, de acordo com os investigadores do Observatório Venezuelano da Violência que têm acesso aos dados da polícia.

O diretor do OVV, Roberto Briceño, atribui esta descida, em parte, à vaga de migração para os países vizinhos.

“A maioria dos venezuelanos que emigra são pessoas honestas que foram obrigadas a procurar trabalho noutro sítio, mas há muitos criminosos entre eles”, disse Roberto Briceño aos jornalistas, citando relatos da imprensa de crimes cometidos noutros países de América do Sul.

O responsável adianta que alguns gangues criminosos importantes terão deixado de estar ativos na Venezuela e transferiram as suas atividades para outros países vizinhos.

Em sentido contrário aos homicídios, o número de roubos a agricultores e camiões de distribuição de alimentos aumentou em 2018, um sinal da grave crise económica geradora de fome e de falta de comida e outros bens de primeira necessidade.

A Venezuela está em recessão há cinco anos e, de acordo com as Nações Unidas, cerca de três milhões de pessoas emigraram para fugir à fome, violência e à hiperinflação que vai atingir 1 milhão de por cento no final do ano.