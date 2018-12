Pais querem paz e um contrato social na Educação

Filipe

27 dez, 2018 évora 22:31

Ora boa , com as Autarquias a comandarem praticamente os destinos das escolas em breve , avisem já os alunos para começarem a criarem fundos para comprarem papel higiénico , pois os fundos transferidos vão servir para patuscadas , concertos do Zé do Milho , Lda e angariação de votos , alguns até para renovar a frota de Mercedes . Se as competências que estão distribuídas faz dezenas de anos a esta parte como arranjo de espaços públicos , apanha do lixo , apanha de ervas , renovação de estradas e passeios é o que se vê todos os dias encostados às moscas que pousam e são sempre as mesmas ... Esperem para ver !