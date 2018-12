Faltou a Marcelo "um bocadinho assim". "Com mais 5 ou 10 centímetros, seria referência nacional"

Fosse Marcelo um rapaz de estatura superior e, porventura, teria vingado no Sporting. É a conclusão de quem o conhece bem e que lamenta a saída de Alvalade a meio da primeira época de leão ao peito.

João Tomás, uma referência no leque de avançados portugueses da história do futebol português, alinhou ao lado do central que acaba de rumar aos norte-americanos do Chicago Fire, no Rio Ave. E, em Bola Branca, espera que o ex-companheiro de equipa não fique sentido com a sua opinião.

"O Marcelo não vai levar a mal, mas seria seguramente uma referência a nível nacional se tivesse mais cinco ou 10 centímetros de altura", começa por disparar João Tomás, já de chuteiras penduradas e que enveredou entretanto pela carreira do dirigismo.

"Apesar de ser alto, faltam esses cinco ou 10 centímetros para ser aquele central que muitos gostam de ver", prossegue. "Se fosse treinador e se tivesse de contratar um central, o Marcelo seria uma opção extremamente válida", assegura, recordando a concorrência, nesse capítulo da estatura, que Marcelo tinha pela frente no Sporting.