Vai ou não chover na passagem de ano?

As temperaturas vão descer nos próximos dias, mas a passagem de ano será sem chuva, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Patrícia Gomes, do IPMA, explica à Renascença que no réveillon os termómetros podem mesmo descer abaixo de zero no interior do país.

“As temperaturas na passagem de ano, de 31 para 1 de janeiro, vão variar entre os menos 1 e os 3 graus nas regiões do interior Norte e Centro, entre os 4 e os 6 graus no restante território. No Algarve, as mínimas serão um pouco mais elevadas, entre os 9 e os 10 graus.”

Quanto às temperaturas máximas, vão variar entre os 16 e os 17 no Algarve, entre os 9 e os 11 nas regiões do interior, no restante território entre os 14 e os 16.

Numa previsão mais fina da passagem de ano, no Porto são esperadas temperaturas entre os 6 graus de mínima e os 16 de máxima ao longo do dia, em Lisboa varia entre 7 e 14, Faro vai dos 10 aos 16 e no Funchal a mínima será de 15 e a máxima de 21 graus.

Para esta sexta-feira, prevê-se chuva no litoral Norte e Centro e não haverá neve em nenhuma zona do país.