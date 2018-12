Rafael Barbosa e Elves Baldé no P. Ferreira

Envolvidos no negócio Luiz Phellype, o Paços de Ferreira recebe por empréstimo do Sporting o médio Rafael Barbosa e o extremo Elves Baldé.

Rafael Barbosa volta a ser emprestado depois de no início de época ter estado no Portimonense, empréstimo que terminou devido a problemas com o líder da SAD do clube algarvio.

Já Elves Baldé é emprestado pela primeira vez. Estava na equipa sub23 dos leões onde fez cinco golos em 16 jogos.

Em sentido contrário, para Alvalade, seguiu o avançado brasileiro Luiz Phellype.

Outro reforço do Paços, que luta pelo regresso à I Liga, é Guedes, de 31 anos, que iniciou a temporada no Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.