Há 35 anos, João Paulo II mostrou-nos o significado de perdoar

Foi há 35 anos que o Papa João Paulo II visitou, na prisão, o homem que o tentou assassinar. A efeméride acontece numa semana em que o Papa Francisco defendeu que “a lógica do perdão é sempre vencedora”.



A 13 de maio de 1981, quando Fátima assinalava mais um aniversário das Aparições, o turco Ali Agca disparou quatro tiros e dois atingiram João Paulo II na zona do abdómen.

O ataque aconteceu quando papamóvel atravessava um mar de gente, na praça de São Pedro, no Vaticano.

João Paulo II ficou entre a vida e a morte, perdeu muito sangue, mas conseguiu recuperar dos ferimentos provocados pelas balas.

Em resposta à tentativa de assassinato, o Papa polaco fez um pedido ao mundo: “rezem por este meu irmão, que eu sinceramente perdoei”.

Ali Agca foi detido e condenado a prisão perpétua pela justiça italiana. Com um passado ligado ao crime, já tinha assassinado um jornalista no seu país, em nome do grupo ultranacionalista “Lobos Cinzentos”, mas conseguiu escapar da cadeia.

Dois anos e meio depois do ataque na praça de S. Pedro, o Papa Karol Wojtyla foi visitar Ali Agca à prisão. O condenado beijou a mão do Papa e os dois homens conversaram durante 21 minutos, sentados em cadeiras de plástico, num canto da cela.

O momento foi fotografado e ficou gravado em vídeo, sem som. O Sumo Pontífice queria mostrar a um mundo em conflito que todas as diferenças podem ser ultrapassadas e perdoadas.

No final, despediram-se e João Paulo II ofereceu um rosário ao homem que o tentou matar. Mais tarde, o Papa pediu que Ali Agca fosse perdoado, o que acabou por acontecer no ano 2000.