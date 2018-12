FC Porto recebeu visita de luxo

O FC Porto treinou esta quinta-feira no centro de estágio do Olival e contou com uma visita especial: Lucho Gonzalez.

“Vim visitar ex-companheiros e as pessoas que trabalham aqui. Estou muito feliz por rever toda a gente. Desejo tudo do melhor e um grande ano de 2019 a todos os portistas”, referiu o jogador ao site do clube.