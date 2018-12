Vítor Oliveira. Luiz Phellype “vai ser uma boa alternativa a Dost"

O treinador do Paços de Ferreira considera que Luiz Phellype “vai ser uma boa alternativa ao Bas Dost, que o Sporting não tem.”

Vítor Oliveira, que treinou o brasileiro nos últimos meses, reconhece que dificilmente Luiz Phellype será titular.

"É importante que se diga isto com clareza: o Luiz Phellype vai jogar na posição do Bas Dost, que é o melhor ponta-de-lança a jogar em Portugal. Seria ilusório, uma falácia, dizer que o Luiz Phellype vai jogar no Sporting. Não vai”.

O técnico pacense acrescenta que “nem o Diaby ou o Montero são boas alternativas ao Bas Dost e o Luiz Phellype pode ser uma boa alternativa".

O avançado Luiz Phellype é um dos reforços de inverno do Sporting. Esta época marcou 9 golos em 15 jogos pelo Paços.