Exército da Alemanha pondera recrutar cidadãos da UE para as suas fileiras

Sete anos depois de ter acabado com o serviço militar obrigatório, a Alemanha está a considerar recrutar cidadãos da União Europeia como "uma opção" para encher as suas fileiras.

Assim avançou esta quinta-feira o inspetor-geral do Exército alemão, Eberhard Zorn, numa entrevista ao grupo alemão de media "Funke". "Estamos a considerar todas as opções perante a falta de pessoal qualificado", como médicos e especialistas em tecnologias de informação, explicou o responsável.

Há vários anos que as Forças Armadas alemãs enfrentam problemas de subfinanciamento. Apesar disso, o Estado federal pretende reforçar as suas tropas em 21 mil soldados até 2025 e também aumentar o seu Orçamento de Defesa de 1,2% para 1,5% do seu PIB nos próximos seis anos.

O objetivo foi anunciado no rescaldo das sucessivas críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que a Alemanha, como outros países europeus, não estão a cumprir a meta definida pelos aliados da NATO de alocar 2% dos seus PIBs para o setor da Defesa.

Também esta quinta-feira, a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, disse que neste momento o Exército do país conta com 182 mil soldados de uniforme, 12% deles mulheres, o que se traduz num aumento de 6.500 em dois anos.

A intenção, explicou a responsável pela tutela, é que esse número chegue aos 203 mil soldados nos próximos sete anos.