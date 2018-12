Abel Ferreira. “Nem quando perco me meto de joelhos e choro"

O treinador do Sp. Braga voltou a abordar a derrota na Luz para garantir que respeita “todas as críticas, é um dos meus valores e princípios. Assim como lido com os elogios tenho de estar preparado para a crítica”.

“Esta equipa já mostrou o seu caráter. Temos de ser equilibrados em todos os momentos, saber ganhar porque é um hábito nesta casa, em 21 jogos temos apenas duas derrotas com dois adversários à altura do Braga, e temos de saber perder, que é o mais difícil. Nem quando perco me meto de joelhos e choro, nem quando ganho me regozijo. O mais importante é o próximo jogo”, referiu Abel Ferreira.

O técnico arsenalista garante que “o objetivo continua a ser fazer melhor do que fizemos a época passada. O único que está a fazer melhor comparativamente com a época passada é o Braga, é a única.”

Já sobre o jogo com o V. Setúbal para a Taça da Liga, Abel espera um jogo difícil, mesmo sabendo que os sadinos já não podem seguir em frente na prova.

“Conhecendo o seu treinador acredito que vão ser uma equipa competitiva, séria. Nós vamos ser iguais ao que temos feito até aqui. Vamo-nos focar nas nossas tarefas individuais e coletivas, para vencer onde for e contra quem for”, refere.

Quanto à abertura do mercado que se aproxima, o técnico do Braga não se alargou em comentários mas pediu “foco” aos jogadores.

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sp. Braga está marcado para sexta-feira, às 19h00.

Convocados:

Guarda-redes: Marafona, Tiago Sá;

Defesas: Marcelo Goiano, Pablo, Raúl Silva, Bruno Viana e Ailton

Médios: Claudemir, Palhinha, Ryller, Fransérgio, Eduardo, Ricardo Esgaio e João Novais,;

Avançados: Trincão, Ricardo Horta, Wilson Eduardo, Paulinho e Dyego Sousa.