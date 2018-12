Danny confirma saída do Marítimo. "Queria fazer parte da solução e não do problema"

O Marítimo oficializou a rescisão de contrato com Danny, cinco meses depois de ter regressado ao clube, confirmando a notícia avançada esta manhã pela Renascença.

Na hora da despedida, Danny agradeceu ao Marítimo pela oportunidade e revelou o motivo que o levou a terminar antecipadamente a estadia no clube:

"Não me sentia feliz, porque não conseguia fazer bons jogos, apesar de toda a disponibilidade que mostrei sempre em campo. Sempre quis fazer parte da solução e nunca do problema. Pesando tudo isto, senti que era a altura ideal para parar, reflectir e passar os próximos tempos com a minha família que tanto precisa de mim", diz.

Ainda assim, Danny olha para os cinco meses passados no Marítimo de forma "muito positiva" e deixa um agradecimento especial aos adeptos, presidente e colegas de equipa.

Para além do Marítimo, Danny representou o Sporting, Dinamo de Moscovo, Zenit, Slavia de Praga e foi internacional português em 38 ocasiões, marcando presença no Mundial 2010, na África do Sul.