Estes foram os assuntos mais discutidos no Facebook em 2018

Entre os assuntos do ano estão também o Dia Internacional da Mulher; a participação da seleção espanhola no Mundial da Rússia; um anúncio sobre a destruição florestal causada pela exploração do óleo de palma, que foi banido da televisão inglesa por ser “demasiado político”; o falecimento da cantora Aretha Franklin ; as comemorações do 25 de abril; o carnaval de Loulé e o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

A gigante norte-americana divulgou, esta quinta-feira, uma retrospetiva de 2018 em Portugal, destacando as principais formas como pessoas de todo o mundo, incluindo no nosso país, se ligaram às suas comunidades na rede social.

A nível mundial, o Dia Internacional da Mulher ganhou ainda mais destaque do que em Portugal - este foi o assunto mais discutido do ano no Facebook. No entanto, em 2018, as conversas sobre este momento foram mais longe do que o próprio dia. Mulheres e homens de todo o mundo discutiram um variado conjunto de tópicos, problemas, e causas relacionadas com a mulher.

Em segundo lugar nas discussões dos utilizadores ficou a “Marcha pelas Nossas Vidas” (March for our Lives), um movimento organizado pelos sobreviventes da violência em Parkland, Flórida. Mais de 1 milhão de pessoas demonstraram interesse em participar no evento do Facebook, e mais de 2.5 milhões de dólares foram doados através do Facebook Fundraisers.