Feirense quer fazer história frente ao Sporting

Babanco, capitão do Feirense, quer aproveitar a "oportunidade única" de fazer história e garantir um lugar na "final four" da Taça da Liga. Para tal, os fogaceiros apenas precisam de um empate, em casa, frente ao Sporting na última jornada da fase de grupos.

Em declarações reproduzidas no site do clube, o internacional cabo-verdiano diz que os "adeptos merecem" a qualificação: "Temos a oportunidade única para fazer história. Com todo o mérito, chegamos a esta fase com duas vitórias. Jogamos em casa e devemos aos nossos adeptos esta alegria, mesmo todos sabendo que o campeonato é a nossa grande prioridade".

O médio quer que fazer de uma vitória frente ao Sporting "um verdadeiro balão de oxigénio para o futuro", para quebrar a série de maus resultados da equipa, que ocupa a 17ª e penúltima posição da I Liga:

"Sabemos que temos de fazer mais, não nos podemos agarrar ao passado. Temos de ser mais consistentes ao longo dos jogos".

Babanco reconhece a qualidade do Sporting e alerta para o que a equipa precisará para bater o terceiro classificado do campeonato:

"Eles estão num momento excecional e querem retificar a derrota de Guimarães. Só uma equipa rigorosa, competente e com capacidade de colocar problemas pode ter sucesso. Em Alvalade, tivemos o mérito de os assustar. Precisamos de ter essa ambição e essa coragem".

O Feirense-Sporting está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio Marcolino de Castro. O jogo terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.