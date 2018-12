Rui Vitória abre a porta a reforços de inverno

Rui Vitória, treinador do Benfica, admite que poderá mexer no plantel em janeiro, com a reabertura do mercado de transferências. Em conferência de imprensa, o técnico das águias abre a porta a eventuais mudanças no plantel, num dia em que o agente de Lema confirmou publicamente que o argentino está de saída da Luz:

"Não vamos fazer alterações substanciais no plantel, mas teremos sempre em conta a questão financeira e de valor dos jogadores observados, porque não vamos trazer jogadores por trazer, mas poderemos ir à procura de jogadores que sejam efetivamente soluções. Tenho as minhas ideias, em posições específicas".

Sobre a próxima partida, na Vila das Aves, a contar para a Taça da Liga, Rui Vitória diz que não vai mexer muito no onze que venceu o Braga na última jornada, e reconhece que será um jogo "diferente" do habitual:

"Estamos a competir com intervalos de tempo muito curtos, mas não temos intenções de grandes modificações, só aqueles casos em que seremos quase obrigados a tal. Vai ser um jogo diferente, é a última jornada da fase de grupos e só estas duas equipas é que podem passar à 'final four'".

"Espero um Aves muito motivado, mas queremos ir lá para vencer. Eles têm qualidade, jogadores rápidos na frente que podem causar danos, mas estaremos atentos", adicionou.

Após a decisão de manter Rui Vitória no cargo, o Benfica leva uma série de sete vitórias consecutivas, facto de importância acrescida para o técnico: "Eram fundamentais estas vitórias, porque queriamos continuar dentro das competições. Vitórias pela margem mínima são normais. Continuamos com uma vontade muito grande de dar sequência ao que fizemos com o Braga".

O Desportivo das Aves-Benfica está marcado para sexta-feira, às 21h15, jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.