Google mais perto de se tornar um banco na Europa

A Google obteve a sua primeira licença bancária na Europa, avança o "El Economista" esta quarta-feira. De acordo com o jornal espanhol, a gigante tecnológica poderá agora disponibilizar serviços financeiros que para já só eram oferecidos pelas instituições financeiras tradicionais, como processar pagamentos, fazer depósitos e transferências bancárias, entre outros.

A empresa conseguiu a sua licença na Lituânia, o país considerado mais permissivo e ágil neste tipo de processos, e passa a operar como qualquer outra “fintech” (empresas financeiras com base tecnológica), em todo o Espaço Económico Europeu.

Assim, a empresa norte-americana passa a concorrer com os bancos tradicionais no sistema financeiro europeu, tal como o Facebook e a Amazon, que já tinham obtido as suas licenças na Irlanda e no Luxemburgo, respetivamente.

Há duas semanas, também a britânica Revolut – conhecida como a "Amazon da banca" – obteve uma licença para operar como banco na Europa.

Com um enorme poder a nível de marca e um caudal de dados pessoais que não encontra concorrente em parte nenhuma do mundo, o futuro banco da Google poderá intimidar os bancos mais relevantes do mundo. A seu favor está também o facto de as "fintech" ainda não serem alvo de regulação financeira, ao contrário dos bancos tradicionais.