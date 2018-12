Explosão de engenho em igreja de Atenas faz dois feridos

Duas pessoas ficaram esta quinta-feira feridas na sequência de uma explosão à porta de uma igreja em Atenas, a capital da Grécia.

A explosão teve lugar no distrito de Kolokani, um bairro de classe alta na zona central de Atenas. Os feridos são um agente da polícia e um membro da paróquia responsável pelo normal funcionamento do espaço, que ficaram feridos ao manejarem um pacote suspeito que foi deixado à entrada da igreja ortodoxa Agios Dionysios.

A polícia diz que a explosão ocorreu por volta das 7h da manhã locais, horas antes de uma cerimónia religiosa para marcar o Dia de Santo Estêvão.

As duas vítimas estão hospitalizadas por uma questão de segurança, isto apesar de a polícia e fontes da igreja terem garantido que nenhuma está em risco.

À televisão estatal ERT, o padre Symeon Voliotis, do gabinete do arcebispo, explicou que o membro da paróquia que ficou ferido encontrou o pacote suspeito à porta da igreja, retirou-o para outro local e alertou a polícia.

"Qualquer ação que ameace vidas ou que perturbe a paz tem de ser condenada", sublinhou. "O que pensei primeiro foi que alguma pessoa sem-abrigo podia ter ficado ferida, porque muitas vezes procuram abrigo aqui. Felizmente não foi esse o caso."

As autoridades gregas já estavam sob alerta desde 17 de dezembro, quando a redação da televisão privada Skai foi atacada com um poderoso engenho explosivo que danificou a fachada do edifício.

Reagindo ao sucedido, uma jornalista grega do "Wall Street Journal" apontou esta manhã que os recentes ataques podem sinalizar o ressurgimento de violência urbana levada a cabo por guerrilhas de extrema-esquerda que têm como alvos instituições conservadoras.