Segundo dia de greve nos Registos e Notariado com adesão de 95%

O segundo dia de greve dos trabalhadores dos Registos e do Notariado Público está a ter uma adesão superior à do primeiro, com 95% dos trabalhadores a aderirem à paralisação, afirma o sindicato do setor, em comunicado. Esta quarta-feira, a adesão foi de 90%.

Os trabalhadores protestam contra uma proposta do Governo para regulamentar os concursos, que classificam como “totalmente inaceitável”. O sindicato dos trabalhadores dos Registos e do Notariado Público (STRN) queixa-se que a secretária de Estado da Justiça agiu “de forma completamente autista”, não se comprometendo a efetuar “as alterações que se impõem”.

Segundo os trabalhadores, as propostas para as portarias que vêm regular os concursos “são confusas e dificultam a perceção de quem vai precisar de as utilizar”.

O sindicato considera ainda que a proposta do Governo está “colada às carreiras gerais”, esquecendo as “especificidades próprias” das carreiras especiais. Assim, os trabalhadores exigem “regras mais transparentes e objetivas” e que haja “uma formação específica, para que os novos candidatos a ingressar nas carreiras o façam com formação adequada”.

A greve do setor dura até esta sexta-feira.