Federação Italiana pondera suspender Serie A após morte de adepto em confrontos

A Federação Italiana de Futebol está a considerar suspender o campeonato após confrontos entre os adeptos do Inter de Milão e Nápoles, que deram origem a pelo menos um morto e quatro feridos, segundo avança a imprensa italiana.

Em declarações ao "Corriero Dello Sport", Gabriele Gravina, presidente da federação, está a ponderar interromper o campeonato. "Temos de refletir e tomar uma decisão, mas estamos a ponderar suspender o campeonato. Há um problema de ordem pública que deve ser resolvido, quer esteja a decorrer a liga ou não".

De acordo com a polícia de Milão, os confrontos começaram quando a claque do Inter de Milão, com elementos de claques de outros clubes, intercetaram uma carrinha onde viajavam alguns elementos da claque napolitana, fora do cordão de segurança da polícia.

Nos confrontos, onde vários foram esfaqueados, um dos adeptos foi atropleado pela carrinha e não resistiu aos ferimentos. A polícia pediu para que o Inter de Milão seja "proíbido de ter adeptos nos jogos fora e claque nas partidas em casa".

Para além dos problemas nas imediações do estádio, a partida entre Inter de Milão e Nápoles ficou também marcada pelo cânticos racistas dos adeptos do Inter para com Koulibaly, central napolitano.