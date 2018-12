"Um extremo à antiga". Ibai Gómez está pronto para ser titular no Sporting

Ibai Gómez é um "extremo à antiga" e um tipo de jogador "cada vez mais raro no futebol". Elogios de João de Oliveira Janeiro, antigo elemento da equipa técnica do Athletic Bilbau, que aprova uma eventual transferência para o Sporting.

De acordo com a imprensa nacional, os leões estão interessados na contratação do extremo do Aláves, em último ano de contrato. O extremo de 29 anos representou o Athletic Bilbau entre 2010 e 2016 e recebeu distinção de João Janeiro:

"É um jogador muito rápido mesmo, que dá o passe e desmarca-se, o que é cada vez mais raro no futebol hoje em dia. Vence no um para um com muita facilidade e joga com os dois pés. É um extremo 'à antiga' e não me admira que o Sporting esteja interessado".

Janeiro, atualmente na estrutura do Cova da Piedade, acredita que Ibai Gómez estará pronto para começar já a jogar e assumir a titularidade, sem descartar a qualidade dos outros extremos do plantel:

"Teria de haver um processo de adaptação natural, mas estaria pronto para jogar já. O Sporting tem jogadores como o Nani, o Jovane, entre outros, mas o Ibai tem muita experiência e seria a primeira vez em 11 anos de carreira que não agarraria a titularidade".