Bancos de areia fecham Lagoa de Óbidos

A Lagoa de Óbidos está fechada devido à formação de bancos de areia que impedem a entrada e saída de água para o mar. A situação que põe em causa a subsistência de peixes e bivalves.

O Ministério do Ambiente disse à Renascença que o fecho do canal de entrada e saída para o mar é frequente nesta altura do ano.

Está já marcada uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambientes, LNEC e Câmara das Caldas da Rainha para tentar resolver a situação. A concretização dos trabalhos de desobstrução dependem, no entanto, das condições das marés.