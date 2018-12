Paulo Alves aprova transferência de Fernando para o FC Porto

Paulo Alves aprova uma eventual transferência do avançado Fernando do Santa Clara para o FC Porto. Segundo avança a imprensa nacional esta quinta-feira, o extremo brasileiro está a ser negociado entre os dois clubes e pode chegar ao Estádio do Dragão já neste mercado de inverno.

Em entrevista a Bola Branca, o atual treinador do Ohod, da Arábia Saudita, cruzou-se com Fernando no Penafiel, em 2016/17, e deixa elogios às capacidades do avançado:

"É um jogador rápido, tecnicamente evoluído, forte no um para um. Há dois anos trouxe-o para o Penafiel porque acompanhei a sua época anterior no Oriental. Não tive dúvidas que estava ali um jogador com grande potencial".

A versatilidade do avançado, que pode encaixar em várias posição, é destacada pelo antigo técnico: "Pode jogar à esquerda, com tendência para vir para dentro, como faz o Brahimi, e na direita procurará sempre mais o pé direito, em jogo exterior".

"Pode jogar muito bem a segundo avançado, mas nunca será um '9', um jogador de segurar a bola de costas, de referência, mas sim à procura de diagonais, das ruturas. Encaixará com relativa facilidade em qualquer uma destas posições".

Ainda assim, Paulo Alves deixa um alerta em relação às fragilidades do avançado que, se tiverem sido ultrapassadas desde o período em que se cruzaram, farão de Fernando um avançado "muito completo":

"Ele não acompanhava bem o lateral, não tinha grande compromisso tático e por isso não era sempre titular. Mas se tiver melhorado nesse aspeto, não tenho dúvidas que estará ali um grande jogador, muito completo, e que convive facilmente com o golo".

Fernando Andrade é um pedido expresso de Sérgio Conceição, que terá ficado impressionado com a qualidade do avançado na partida entre os dois emblemas em S. Miguel, no dia 15 de dezembro.

O brasileiro, de 25 anos, cumpre a segunda temporada no Santa Clara. Na temporada passada apontou 15 tentos certeiros em 42 partidas disputadas. Em 2018/19, época de estreia na II Liga, leva três golos em 14 jogos.