Danny rescinde com o Marítimo

Danny já não é jogador do Marítimo, confirmou a Renascença junto do clube insular.

O avançado português rescindiu contrato com o clube, não integrou a sessão de treino desta manhã e já se despediu do restante plantel do Marítimo.

Danny regressou à Madeira este verão, aos 34 anos, 14 anos depois de ter deixado o clube. Desde então, o avançado somou 16 partidas oficiais e não marcou qualquer golo. A última partida de Danny foi no dia 22 de dezembro, na derrota por 2-1 no terreno do Tondela.

Para além do Marítimo, Danny representou o Sporting, Dinamo de Moscovo, Zenit, Slavia de Praga e foi internacional português em 38 ocasiões, marcando presença no Mundial 2010, na África do Sul.