Acusada de espalhar "notícia falsa", ministra reafirma: houve proposta de anestesista por 500 euros à hora

Liberia

27 dez, 2018 lisboa 12:23

A exclusividade só tem sentido se for extensível desde o porteiro ao presidente do conselho de administração,deputados etc .Esta medida de gaiola dourada sem comida levará morte do canário , perda da qualidade dos serviços e saída de profissionais maturados das grandes cidades para outros países onde as remunerações são mais atrativas e pressões não existem. A exclusividade não traz mais produção visto o horário ser semelhante aos existentes,a não ser que comecem a pagar como no DUBAI,Qatar etc. ou trabalhem 100 horas semanais,ou 24 horas por dia e sejam médicos etc residentes como em alguns casos EUA.Que interessa criar a figura de dedicação exclusiva se os mesmos fazem outras escolhas ,o garrote marxista não é bem vindo,ou será a ver vamos.