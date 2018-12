Empresário espanhol morre três dias depois de ganhar a lotaria do Natal

Um empresário de Huesca, em Aragão, morreu no dia de Natal, três dias depois de ter ganho o "El Gordo", o primeiro prémio da lotaria do Natal de Espanha.

José Luis Rodrigo López, 84 anos, era um conhecido empresário de Huesca que, em 22 de dezembro, tinha em sua posse um décimo do número 3.347 da lotaria de Natal, a maior do mundo. Ganhou, assim, 400 mil euros, valor que levantou na manhã do dia 24.

À noite, o idoso sentiu-se indisposto e deu entrada de urgência no Hospital San Jorge, em Huesca, sendo internado nos cuidados intensivos. Resistiu até à manhã do dia seguinte, dia de Natal.

Rodrigo López era membro de uma famíliar dedicada ao comércio de têxteis na região de Huseca, tenso estado no ativo até 2011 na cadeia "Almacenes Rodrigo López", muito popular na região de El Coso, Huesca.