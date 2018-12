"Natal Tranquilo". GNR deteta mais de 6.900 infrações e faz 218 detenções

Durante a operação "Natal Tranquilo", que decorreu entre os dias 21 e 26 nas estradas sob jurisdição da GNR, 218 foram detidas e mais de 6.900 infrações detetadas.

Do total das 6.912 infrações detetadas, 304 foram por condução sob a influência do álcool e, entre estas, 144 com taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas/litro, revela um comunicado oficial.

Neste período foram detidas 25 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, detetadas 4.079 infrações por excesso de velocidade, 408 por falta de inspeção periódica e 263 por anomalias nos sistemas de iluminação ou sinalização do veículo.

A GNR informa ainda que na operação "Natal Tranquilo", durante a qual foi intensificado o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego nesta altura do ano, detetou 202 infrações por incorreta ou não utilização de cinto de segurança ou cadeirinha para transporte de crianças.

Foram ainda detetadas 189 infrações por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 126 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Segundo os dados da GNR, 15 pessoas morreram este ano, mais do dobro das vítimas mortais registadas na operação do ano passado, que durou menos um dia.

Mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais participaram este ano na operação "Natal Tranquilo".