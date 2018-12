Koulibaly vítima de cânticos racistas no Inter-Nápoles

Kalidou Koulibaly, central do Nápoles, foi vítima de vários cânticos racistas durante a partida no terreno do Inter de Milão.

O defesa senegalês, um dos centrais mais cobiçados para o mercado de transferências, foi expulso perto do final da partida, e Ancelotti, técnico do emblema napolitano, culpou os insultos racistas das bancadas:

"Pedi a suspensão do jogo três vezes, ouviram-se vários avisos no estádio para pararem, mas nada aconteceu. Ele foi expulso por causa disso, não estava calmo, o que foi determinante para o resultado".

Ancelotti vai ainda mais longe e ameaça medidas drásticas no futuro: "Quando é que vão mudar isto? Se nada fizerem, um dia vamos deixar o relvado, e atribuem-nos a derrota".

Koulibaly reagiu, mais tarde, através das redes sociais, à expulsão e aos cânticos racistas: "Peço desculpa pela derrota e por ter deixado os meus irmãos em campo sem mim, mas tenho orgulho na minha cor, em ser francês, senegalês e napolitano".

O Inter venceu a partida por 1-0, com o golo da vitória a ser apontado já no período de descontos, aos 91 minutos, por Lautaro Martínez.