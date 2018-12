Messi recusa desafio de Ronaldo para ir para Itália: "Estou na melhor equipa do mundo"

Lionel Messi respondeu ao desafio de Cristiano Ronaldo para que o argentino se transferisse para a Serie A. "Estou na melhor equipa do mundo, não preciso de mudar", recusou o craque do Barcelona, em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

O repto foi lançado por CR7 no início do mês: "Gostaria que ele viesse para a Itália, um dia. Que, como eu, aceite o desafio", repto que Messi respondeu de forma negativa:

"Estou na melhor equipa do mundo, por isso não preciso de mudar. Tenho novos desafios todas as temporadas e não preciso de mudar de equipa e campeonato para ter outros objetivos. Esta é a minha casa".

Ainda assim, Messi recorda com saudades as temporadas em que rivalizou com Cristiano Ronaldo: "Foram épocas lindas estas que vivemos juntos, cada um a querer ganhar com a sua equipa. Ele é um grande jogador e foram duelos muito bonitos. Era uma rivalidade saudável, tentávamos superar-nos todos os dias e foi bom para os espectadores, acho eu".

Bola de Ouro sempre fora de hipótese

Lionel Messi falou ainda sobre a atribuição da Bola de Ouro, galardão que premeia o melhor jogador do Mundo. Messi ficou em quinto lugar atrás de Kylian Mbappé, Griezmann, Cristiano Ronaldo e Luka Modric o vencedor:

"Sabia que não tinha hipótese de ganhar. Ouvia-se muitos nomes, mas nunca o meu. A partir desse momento não fiquei à espera de ser o terceiro ou quarto, não me surpreendeu porque já esperava não vencer".