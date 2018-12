Lema de saída do Benfica

O central argentino Cristián Lema está de saída do Benfica, segundo confirmou o empresário do defesa em entrevista ao jornal "Record".

Francisco Hernández, representante de Lema, está insatisfeito com a falta de minutos do defesa, que é o quarto na hierarquia de opções de Rui Vitória para o eixo da defesa, atrás de Rúben Dias, Jardel e Conti. Desde que chegou, Lema somou apenas duas partidas oficiais, frente ao AEK de Atenas, na Liga dos Campeões, e FC Porto, para o campeonato.

"No Benfica não vai jogar mais. Ele não quer e o treinador também não. Vai jogar num outro clube qualquer, mas até hoje ainda não abordei nada com os dirigentes do Benfica", disse.

O central argentino de 28 anos chegou esta temporada ao Benfica, depois de quatro épocas ao serviço do Belgrano, da Argentina. Para o mercado de inverno, o representante diz que a prioridade é somar minutos:

"O Cristián não jogou muito e é o que quer. Tem 28 anos e quando jogou, esteve bem. Ele não pede um salário elevado, dá sempre prioridade a jogar, mas a ideia do Benfica é que saia por empréstimo". Lema tem contrato com as águias até 2023.

Segundo a imprensa chilena, o Universidad do Chile estará interessado na contratação do defesa argentino, possibilidade que agrada o representante de Lema: "É um clube muito grande e seria um prazer para o Lema jogar lá".