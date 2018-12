Empresário vê contas penhoradas após erro da Segurança Social

Um empresário viu as contas bancárias penhoradas, quase um ano depois de ter saldado na totalidade a dívida que tinha, devido a um erro da Segurança Social.

Pedro Batista é dono de uma empresa na área da construção civil e tem pagamentos a colaboradores e fornecedores para fazer. Além disso, as pensões de alimentos dos filhos têm de ser pagas. “Isto prejudicou-me bastante, tanto em termos profissionais como pessoais”, reconhece.

No final do ano passado, este contribuinte viu-se confrontado com uma dívida à SS, o que o levou a definir um plano de pagamentos mês a mês. Até que decide saldar a totalidade da verba, mas esta informação não foi comunicada.

Um ano depois, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social reconheceu que terá existido uma falha na comunicação entre os serviços da Segurança Social, que deram origem à penhora.

Pedro já tem acesso às contas bancárias, mas falta que lhe devolvam os cerca de 900 euros que lhe retiraram da conta, indevidamente, para pagar as tais prestações de uma dívida saldada há quase um ano.