Derrick Rose domina no regresso a Chicago

Derrick Rose brilhou na vitória dos Minnesota Timberwolves no terreno dos Chicago Bulls por 119-94.

Apesar da derrota, o United Center aplaudiu e apoiou o antigo o base dos "Wolves", que apontou um total de 24 pontos, oito assistências, três ressaltos e dois roubos de bola. Recorde-se que Rose passou oito temporadas em Chicago, onde venceu o prémio de "Most Valuable Player" em 2011.

Desde então, Rose esteve perto de deixar o basquetebol devido a graves lesões no joelho. Depois de passagens menos bem sucedidas nos New York Knicks e Cleveland Cavaliers, Rose tem estado em destaque em Minnesota, com uma média de 18,5 pontos por jogo, a sua marca mais alta desde 2011/12.

Karl Anthony Towns esteve também em grande plano, com 20 pontos e 20 ressaltos. Do lado dos Bulls, o ex-Timberwolves Zach LaVine registou 28 pontos, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com este resultado, os Wolves somam a segunda vitória consecutiva e a 16ª da temporada, e igualam os Dallas Mavericks no 13º posto da conferência oeste. Os Chicago Bulls continuam em má forma e registam nove vitórias e 26 derrotas na temporada.