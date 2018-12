FC Porto perto de contratar Fernando

O avançado do Santa Clara Fernando Andrade pode ser o primeiro reforço de inverno do FC Porto, segundo avança o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, os dragões terão oferecido um valor superior a um milhão de euros pelo passe do jogador brasileiro. O Santa Clara terá recebido propostas superiores pelo extremo, mas Fernando preferirá o FC Porto, o campeão nacional.

Fernando Andrade é um pedido expresso de Sérgio Conceição, que terá ficado impressionado com a qualidade do avançado na partida entre os dois emblemas em S. Miguel, no dia 15 de dezembro.

O brasileiro, de 25 anos, cumpre a segunda temporada no Santa Clara. Na temporada passada apontou 15 tentos certeiros em 42 partidas disputadas. Em 2018/19, época de estreia na II Liga, leva três golos em 14 jogos.

Para além do Santa Clara, Fernando já representou o Oriental e também o Penafiel.