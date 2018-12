Anestesistas a 500 euros à hora? Ordem dos Médicos fala em "notícias falsas"

Cidadao

27 dez, 2018 Lisboa 11:14

Quer dizer que os políticos mentem, mesmo os que têm responsabilidades governativas? Quer dizer que os governos mentem? A classe política é mentirosa? Oh! Que choque! A sério, alguém com 2 dedos de testa, acreditou no que a ministra veio dizer, dos 500€/hora, para a TV? Só se nasceram ontem ...