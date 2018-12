Mercado de janeiro alimenta manchetes

Sporting, em A Bola e Record, e FC Porto, no diário O Jogo, estão nas manchetes do dia, com informação relativa ao mercado de janeiro.

"Fernando Andrade próximo do FC Porto" é o título maior de O Jogo, que, sobre o Sporting, avança: "Montero volta á porta de saída."

"Operação Adiren" é o título em destaque no Record, que dá conta de um "jogo de paciência" do Sporting, no sentido de fazer regressar o médio a Alvalade. Em relação ao FC Porto, o diário da Cofina é mais incisivo do que O Jogo, em relação a Fernando Andrade, e escreve que o avançado do Santa Clara está "garantido" no Dragão.

"Leão mostra prendas" é o principal título da primeira página de A Bola, que publica uma imagem do treino aberto de quarta-feira, em Alvalade, e destaca as presenças dos reforços Luiz Phillype e Xico Geraldes.

Com menor destaque, o Benfica também está nas primeiras páginas, com A Bola a avançar: "Porta de saída para Castillo".

Por sua vez, o Record destaca declarações do empresário de Cristián Lema: "Não quer jogar mais no Benfica."