Ex-atleta de 33 anos atravessa Antártida sozinho e sem assistência

Foram quase 1.500 quilómetros em 54 dias. Colin O'Brady, um ex-atleta profissional de 33 anos, terminou a primeira travessia da Antártida a solo e sem assistência.

O norte-americano foi seguido por GPS e os detalhes da sua aventura foram publicados diariamente no seu site.

“Apesar de as últimas 32 horas terem sido das mais desafiantes da minha vida, muito honestamente também foram dos melhores momentos que já vivi”, escreveu no seu site.



Equipado com skis de fundo, Colin O'Brady puxou uma espécie de trenó com todas as suas provisões e equipamentos, que pesavam cerca de 170 quilos.

“Consegui”. Foi com esta declaração de vitória, via telefone, que a família que O’Brady - reunida em Portland - recebeu a notícia, segundo a sua mulher.

“Foi um telefonema emocionado”, disse Jenna Besaw ao jornal “The Gaurdian”. “Ele parecia assoberbado pela emoção e muito grato”, acrescentou.

Segundo a BBC, em 2008 O'Brady sofreu queimaduras em 25% do corpo num incidente durante umas férias na Tailândia. Na altura, os médicos disseram-lhe que provavelmente não voltaria a andar a 100%. Mas ele recuperou e começou a participar em provas de triatlo e ter conquistou as montanhas mais altas de todos os continentes.