Benfica multado por passar imagens de Abel Ferreira durante o jogo

O Benfica foi multado em 1.148 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. Um dos castigos tem a ver com o facto de os encarnados terem transmitido imagens do treinador do Sp. Braga em direto durante o jogo na Luz.

A SAD encarnada foi multada em 765 euros por ter passado nos ecrãs gigantes do estádio imagens de Abel Ferreira aos 22 e aos 66 minutos, pouco depois do 1-0, de Pizzi, e do 5-1, de Cervi.

A outra multa, no valor de 383 euros, tem a ver com o facto de o diretor de campo substituto ter permanecido no túnel de acesso ao relvado.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu os arsenalistas por 6-2.