Nápoles perdeu, Inter ganhou, Juve mais líder

O Nápoles perdeu com o Inter (1-0) e não aproveitou o empate da Juventus, em jogo da jornada 18 da Liga italiana.

O golo da vitória, ao minuto 90+2, foi apontado pelo argentino Lautaro Martinez, que tinha entrado aos 83 minutos para o lugar de João Mário.

A partida teve um final louco. No minuto anterior ao golo do Inter, o Nápoles, com 10 jogadores, desperdiçou o golo por duas vezes na mesma jogada.

Com esta derrota, o Nápoles vê a Juventus consolidar a liderança, apesar do empate a dois golos, um deles de Cristiano Ronaldo, cedido em Bergamo, aumentando para nove o avanço sobre a equipa napolitana, que soma 41 e vê o Inter, terceiro classificado, reduzir para cinco o atraso para o rival.